Elazığ’da Feci Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Elazığ-Malatya karayolu Handekendi mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı; Ümit Avcı (67) ve eşi Nurten Avcı (61) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:09
Kaza Detayları — Handekendi, Elazığ-Malatya Karayolu

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Handekendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Avcı idaresindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 47 ADY 394 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ümit Avcı (67) ile eşi Nurten Avcı (61) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, karı kocanın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, kazaya karışan hafif ticari aracın hız kadranının 65 kilometrede kaldığı görüldü. Ekipler kaza yerinde detaylı inceleme sürdürüyor.

