Kuşadası'nda Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Kuşadası Camikebir'de metruk binada çıkan yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:58
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde Camikebir Mahallesi Arslanlar Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Binadan yükselen alev ve yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının diğer evlere sıçraması engellendi. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Mahalle sakinleri, söz konusu metruk bina ile ilgili daha önce yetkililere başvuruda bulunduklarını belirterek, binada kimsesiz kişilerin kaldığını, çöp biriktirildiğini ve zaman zaman ısınmak amacıyla ateş yakıldığını ifade etti. Vatandaşlar, yetkililerden tehlike arz eden binanın kapatılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Soruşturma başlatıldı

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

