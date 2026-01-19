Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Can Kaybı 26’ya Yükseldi

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:31
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Can Kaybı 26’ya Yükseldi

Pakistan’ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezinde (AVM) cumartesi günü yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan ve dün kontrol altına alınan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 olarak açıklandı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Müdahale ve arama-kurtarma çalışmaları

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 33 saat süren zorlu müdahalesinin ardından arama-kurtarma ekipleri enkazdan 12 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cesetlerin çıkarılmasıyla toplam can kaybı 26ya yükseldi. Yetkililer, binanın ilk katındaki arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, çalışmaların ikinci katta başladığını bildirdi.

Olay yerini ziyaret eden Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Wahab, şu ana kadar 18 cesedin kimlik tespitinin yapıldığını ve 65 kişinin akıbetinin bilinmediğini açıkladı.

İtfaiye yetkilileri, arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları devam ederken üçüncü katta yangının yeniden başladığını doğruladı. Söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü çıkan ve dün...

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü çıkan ve dün söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Şuana kadar 18 cesedin kimlik tespitinin yapıldığı, 65 kişinin akıbetinin ise bilinmediğini açıklandı.

