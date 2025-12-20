Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 530 gram esrar, 32 gram kokain ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheliden 1’i tutuklandı.

Operasyon koordinasyonu ve hedefler

Operasyon, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütüldü.

Arama ve ele geçenler

Elazığ'da Hozat Garajında faaliyet gösteren bir eğlence mekanı ile çevre illerden kente gelen şüpheli bir tıra düzenlenen aramalarda, iki parça halinde 530 gram esrar, 32 gram kokain, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 94 adet fişek bulundu.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü, şüpheliler ve ele geçirilen materyallerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

