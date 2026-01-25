Elazığ'da Yurtbaşı Sosyal Konutlarında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ Yurtbaşı sosyal konutlarında çıkan apartman yangını kontrol altına alındı; 11 kişi dumandan etkilendi ve hastanelere kaldırıldı. İnceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:03
Elazığ'da Yurtbaşı Sosyal Konutlarında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ'da Yurtbaşı sosyal konutlarında apartman yangını: 11 kişi dumandan etkilendi

Olayın gelişimi

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki sosyal konutlartaki 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve bina yoğun dumanla kaplandı.

Müdahale ve yaralananlar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında 11 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri korku ve paniğe kapılarak dışarı çıktı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu dumandan etkilenenler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrol ve soruşturma

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.

ELAZIĞ’DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN SONRASINDA DUMANLAR 4 KATLI BİNAYI SARARKEN KARBONMONOKSİT...

ELAZIĞ’DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN SONRASINDA DUMANLAR 4 KATLI BİNAYI SARARKEN KARBONMONOKSİT GAZINDAN ETKİLENEN 11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

ELAZIĞ’DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN SONRASINDA DUMANLAR 4 KATLI BİNAYI SARARKEN KARBONMONOKSİT...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aladağ Kayak Merkezi'nde Ayağı Kırılan Genç Hava Ambulansıyla Konya'ya Sevk Edildi
2
Esenyurt'ta Zincir Market Deposunda Yangın Çıktı
3
Düzce'de Mobilya Atölyesi Küle Döndü — Elektrik Direği Patlaması İddiası
4
Kuşadası’nda Sel Fırsatçısı: 4 Evi Soydu, Jandarmadan Kaçamadı
5
Bingöl'de Yedisu-Karlıova yoluna çığ düştü — Ekipler sevk edildi
6
Bursa'da Korupark AVM Otoparkında Gençler Arasında Kavga
7
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları