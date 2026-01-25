Elazığ'da Yurtbaşı Sosyal Konutlarında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ'da Yurtbaşı sosyal konutlarında apartman yangını: 11 kişi dumandan etkilendi

Olayın gelişimi

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki sosyal konutlartaki 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve bina yoğun dumanla kaplandı.

Müdahale ve yaralananlar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında 11 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri korku ve paniğe kapılarak dışarı çıktı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu dumandan etkilenenler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrol ve soruşturma

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.

