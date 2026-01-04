Elif Kumal’ın Aracı Yukarıyapıcı Göleti’nde: 8 Metre Derinlikte Cansız Beden Bulundu

Elif Kumal’ın Yukarıyapıcı Göleti’ndeki Aracı Bulundu

Balıkesir’de 8 gündür kayıp olarak aranan Elif Kumal’ın (33) cesedi, Kapıdağ’daki Yukarıyapıcı Göletinde suya gömülmüş halde bulunan aracın içinden çıkarıldı.

Jandarma dalgıç ekiplerinin kıyıdan birkaç metre açıkta yürüttüğü çalışmada, aracın 8 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Cenaze, yapılan ilk müdahalenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Soruşturmanın Seyri ve Şüpheli İfade

Soruşturma kapsamında; Kumal’ın sevgilisi E.G. ile kavga ettikten sonra ortadan kaybolduğu bilgisi bulunuyor. E.G., gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Cenazenin bulunmasının ardından jandarma ekiplerine gittiği ve geceyi orada geçireceği iddia edildi.

Arama-kurtarma çalışmalarında, profesyonel dalgıçların zorlu koşullarda çalıştığı, saatteki hızı 50 kilometreye varan lodosla da mücadele edildiği bildirildi.

Adli Süreç ve Soruşturma

Elif Kumal’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi ve Bursa Adli Tıp Kurumu raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı Cumhuriyet Savcılığı yürütüyor ve soruşturma genişletilerek devam ediyor.

