Elif Kumal'ın Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na Getirildi
Olayın Detayları
Balıkesir’de gölette ölü bulunan Elif Kumal’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Balıkesir’de erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal (33)’ın cansız bedeni, gölette aracının içinde bulunmuştu.
Yukarıyapıcı Göletinde tespit edilen otomobilden çıkarılan Kumal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Soruşturma
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
