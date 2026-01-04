DOLAR
Elif Kumal'ın Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na Getirildi

Balıkesir'de gölette ölü bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 23:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 23:42
Olayın Detayları

Balıkesir’de gölette ölü bulunan Elif Kumal’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Balıkesir’de erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal (33)’ın cansız bedeni, gölette aracının içinde bulunmuştu.

Yukarıyapıcı Göletinde tespit edilen otomobilden çıkarılan Kumal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

