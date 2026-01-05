Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belirlendi: Gölette Boğulma

Olayın özeti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal (34)'ın, 8 gün sonra gölette otomobilinin içinde ölü bulunmasının ardından yapılan ön otopsi sonuçlandı. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk değerlendirmede, Kumal'ın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu bildirildi.

Adli tıp raporunda, Kumal'ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı belirtildi. Kesin ölüm nedeni, otopsi ve soruşturma sonuçlarına göre netlik kazanacak.

Arama-kurtarma süreci

Olay, 27 Aralık'ta başladı. Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitmiş, iddiaya göre burada çıkan tartışmanın ardından gece saatlerinde 16 ATB 289 plakalı otomobiliyle kamp alanından ayrılmıştı.

Kendisine ulaşılamayınca 28 Aralık saat 12.09'da Enis G. 112'yi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ekipleri, jandarma komandolar, sivil toplum kuruluşları, iz takip köpekleri, helikopter, dron ve Bayraktar TB-2 İHA ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kameralarında aracın Erdek veya Bandırma yönüne gittiğine dair görüntüye rastlanamadı.

Bulunma ve inceleme

Arama çalışmalarının 8'inci gününde, Ankara'dan gelen özel ekip tarafından kullanılan Yanal Taramalı Sonar (YTS) ile gölette tarama yapıldı. Yapılan taramada, Kumal'ın otomobili kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta ve 10 metre derinlikte tespit edildi. Dalgıçların incelemesinde Kumal'ın cansız bedeni aracın sürücü koltuğunda bulundu.

Göletten vinçle çıkarılan otomobilin sürücü camının yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patlak olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri araçta detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Soruşturma ve cenaze

Elif Kumal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kumal'ın, Bandırma ilçesi Doğu Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki arkadaşları, gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BALIKESİR’İN ERDEK İLÇESİNDE KAYBOLDUKTAN 8 GÜN SONRA GÖLETTE OTOMOBİLİNİN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN ELİF KUMAL’IN (34) ÖLÜM NEDENİNİN BOĞULMA OLDUĞU BELİRLENDİ.