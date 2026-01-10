Elmalı'da fırtına çadırları uçurdu: AFAD 24 kişiyi kurtardı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde fırtınada çadırları uçan Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nden 24 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:38
Gömbe Mahallesi'nde mahsur kalan kampçıları ekipler kısa sürede kurtardı

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Gömbe Mahallesinde, sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü'ne mensup 24 kişi kamp yaptıkları alanda mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, grup gece saatlerinde dağlık alana çadır kurdu. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle çadırların uçması sonucu kampçılar bulunduğu alanda hareket edemez hale geldi ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, grubu yaklaşık 2 saat içinde kurtararak jandarma ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili olarak, kurtarma çalışmalarında herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları