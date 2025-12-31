Emniyet Müdürü Yıldız Kadıköy'de Yeni Yıl Denetimlerini İnceledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Kadıköy’de Denetimleri Yerinde İnceledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kadıköy ilçesinde, yeni yıl öncesi uygulanan denetimleri yerinde inceledi. Bölgedeki kontrol noktalarını ve ekip çalışmalarını takip eden Yıldız, denetimlerin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ekiplerle Görüşme ve Alınacak Tedbirler

İnceleme sırasında bölgede görev yapan polislerden uygulanacak tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi alan Yıldız, denetimlerin kapsamı ve güvenlik önlemlerinin etkinliği üzerine notlar aldı.

Esnaf ve Vatandaşa Yeni Yıl Dileği

İl Emniyet Müdürü Yıldız, denetimlerin ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onların yeni yılını kutladı ve iyi dileklerini iletti.

