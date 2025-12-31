DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Emniyet Müdürü Yıldız Kadıköy'de Yeni Yıl Denetimlerini İnceledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kadıköy’de yeni yıl öncesi denetimleri yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:33
Emniyet Müdürü Yıldız Kadıköy'de Yeni Yıl Denetimlerini İnceledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Kadıköy’de Denetimleri Yerinde İnceledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kadıköy ilçesinde, yeni yıl öncesi uygulanan denetimleri yerinde inceledi. Bölgedeki kontrol noktalarını ve ekip çalışmalarını takip eden Yıldız, denetimlerin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ekiplerle Görüşme ve Alınacak Tedbirler

İnceleme sırasında bölgede görev yapan polislerden uygulanacak tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi alan Yıldız, denetimlerin kapsamı ve güvenlik önlemlerinin etkinliği üzerine notlar aldı.

Esnaf ve Vatandaşa Yeni Yıl Dileği

İl Emniyet Müdürü Yıldız, denetimlerin ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onların yeni yılını kutladı ve iyi dileklerini iletti.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ, KADIKÖY'DE YENİ YIL ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERİ...

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ, KADIKÖY'DE YENİ YIL ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERİ YERİNDE İNCELEDİ.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ, KADIKÖY'DE YENİ YIL ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü
3
İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Önlemi: Beyoğlu Girişinde Polis Bariyerleri
4
Şeyma Subaşı Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturmasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı
5
Ayşe Tokyaz davasında ara karar: Tüm sanıkların tutukluluğu sürüyor
6
Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
7
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları