Endonezya'da Batı Java Heyelanı: Can Kaybı 16'ya Yükseldi
Endonezya’nın Batı Java eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda can kaybının 16 olduğu bildirildi.
Güncellenen bilanço ve kimlik tespit çalışmaları
Batı Java Polis Sözcüsü Hendra Rochmawan, Batı Bandung bölgesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında ulaşılan cansız bedenlerin sayısının 16 olduğunu açıkladı. Sözcü, bu cenazelerden 7'sinin kimliğinin tespit edildiğini, diğerlerinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Kimliği tespit edilemeyen cenazelerin geçici süreyle yerel bir hastanede tutulduğu belirtildi.
Arama-kurtarma operasyonu ve zorluklar
Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yeraltında gömülü kaldığı düşünülen yaklaşık 80 kişi için 250 özel eğitimli personel görevlendirildiğini duyurdu.
Açıklamada, çalışmalara çeşitli acil yardım kuruluşlarının katıldığı ve görevlerde insansız hava araçları (İHA) ile özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı belirtildi. Zorlu zemin koşullarının ağır teçhizat kullanımını güçleştirdiğine dikkat çekildi.
