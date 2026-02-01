Epstein Belgeleri: İlya Ponomarev 'Putin'in Yerini Alabilir' İddiası

Yeni Epstein belgelerinde, İlya Ponomarev için yardım talebi ve Boris Nikolic–Epstein yazışmaları ortaya çıktı; Ponomarev'in Putin karşıtı rolü tartışıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 21:53
Epstein Belgeleri: İlya Ponomarev 'Putin'in Yerini Alabilir' İddiası

Epstein Belgeleri: İlya Ponomarev 'Putin'in Yerini Alabilir' İddiası

Yeni belgeler ne gösteriyor?

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak tarihinde yayımlanan milyonlarca yeni belge arasında yer alan yazışmalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerini alabilecek bir siyasetçi için yardım talep edildiği ortaya çıktı.

Belgeler, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yazışmaları içeriyor. Aralarında, 2012'deki Bolotnaya Meydanı protestoları ve dönemin Rusya Devlet Duması milletvekili İlya Ponomarev'in 'Rusya’nın gelecekteki lideri' olarak anıldığı pasajlar bulunuyor.

Nikolic–Epstein yazışmaları

Boris Nikolic tarafından Epstein'e gönderilen e-postalarda, Ponomarev için destek talep edildiği görülüyor. Nikolic'in mesajında şu ifadeler yer alıyor:

'Seninle yakın zamanda Rusya’ya gitmeliyiz ve orada yakın dostum İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Ponomarev ve Alyona (kendisinin çok zeki ve güzel kız arkadaşı), Putin aleyhindeki ayaklanmanın başlıca organizatörleri konumundalar. Ponomarev, Novosibirsk bölgesini temsil ediyor, lakin Moskova’ya taşınıyorlar. Başına bir şey geleceğinden endişe ediyorum. Olabilecekler gerçekten büyük çaplı şeyler. Putin’in yerini alarak devlet başkanı olabilir (er ya da geç bu gerçek olacak), tabii önce onu öldürmezlerse. Çok tehlikeli bir durum. Kendisine nasıl yardım edilebileceği konusunda bir fikrin var mı?'

Nikolic, başka bir e-postada yardım talebinin yalnızca Ponomarev'in Davos'a gönderilmesiyle sınırlı olmadığını, 'genel olarak diğer konular' için olduğunu belirtiyor ve Ponomarev'i 'çok zeki ve Rusya’daki en nüfuz sahibi insanlardan biri' olarak nitelendiriyor.

Önceki yazışmalarda Ponomarev'in bizzat Nikolic'e gönderdiği mesajda ise şu değerlendirme yer alıyor:

'Kendimizi Rusya’daki devrim sürecinin merkez üssünde bulduk. Alyona ile birlikte bu protestonun başlıca organizatörleri biziz. Bu şartlar altında Davos’a gitmek ve neler olduğunu izah etmek gerçekten önemli, ki Putin’in resmi söylemi dışındaki sesler de duyulabilsin. Bu konuda bir şey yapılabilir mi?'

Haziran ayına ait ayrı bir e-postada ise Epstein'in Nikolic'e 'Ponomarev ile arkadaşlık kurduklarını' yazdığı kaydediliyor.

Epstein'in geçmişi ve tartışmalar

Jeffrey Epstein, siyasetçiler, finansçılar ve bilim insanları arasında köprü kurduğu yönündeki ilişkileriyle biliniyordu. İnsan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanan Epstein, 2019'da cezaevinde yaşamını yitirdi. Olay sırasında cezaevi kamera sisteminin çalışmaması gibi ayrıntılar, ölümüne dair çeşitli komplo teorilerini gündeme getirdi.

Yayımlanan belgeler, Epstein'in küresel ağının ve etkili isimlerle bağlantılarının karanlık yönlerine ilişkin bulguları genişletmeye devam ediyor.

ABD ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN EPSTEİN DOSYASI DAHİLİNDE YENİ YAYINLANAN MİLYONLARCA YENİ BELGE...

ABD ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN EPSTEİN DOSYASI DAHİLİNDE YENİ YAYINLANAN MİLYONLARCA YENİ BELGE ARASINDA YER ALAN YAZIŞMALARDA, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İN YERİNİ ALABİLECEK BİR SİYASETÇİYE YARDIM EDİLMESİ KONUSUNUN KONUŞULDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
3
Muratlı'da Kamyon Kontrolden Çıkarak Devrildi
4
Adana’da 4 genç Dinazor Park’ta kuş yuvasını yıktı
5
Muratlı'da Ağaç Kahvehanenin Çatısına Devrildi
6
Kayseri'de İkameti Kurşunlayan Şüpheli Y.K. Yakalandı
7
Tekirdağ'da Otobüs Terminalinde Kaçak Alkol Operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları