Epstein Belgeleri: İlya Ponomarev 'Putin'in Yerini Alabilir' İddiası

Yeni belgeler ne gösteriyor?

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak tarihinde yayımlanan milyonlarca yeni belge arasında yer alan yazışmalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerini alabilecek bir siyasetçi için yardım talep edildiği ortaya çıktı.

Belgeler, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yazışmaları içeriyor. Aralarında, 2012'deki Bolotnaya Meydanı protestoları ve dönemin Rusya Devlet Duması milletvekili İlya Ponomarev'in 'Rusya’nın gelecekteki lideri' olarak anıldığı pasajlar bulunuyor.

Nikolic–Epstein yazışmaları

Boris Nikolic tarafından Epstein'e gönderilen e-postalarda, Ponomarev için destek talep edildiği görülüyor. Nikolic'in mesajında şu ifadeler yer alıyor:

'Seninle yakın zamanda Rusya’ya gitmeliyiz ve orada yakın dostum İlya Ponomarev ile tanışmalısın. Ponomarev ve Alyona (kendisinin çok zeki ve güzel kız arkadaşı), Putin aleyhindeki ayaklanmanın başlıca organizatörleri konumundalar. Ponomarev, Novosibirsk bölgesini temsil ediyor, lakin Moskova’ya taşınıyorlar. Başına bir şey geleceğinden endişe ediyorum. Olabilecekler gerçekten büyük çaplı şeyler. Putin’in yerini alarak devlet başkanı olabilir (er ya da geç bu gerçek olacak), tabii önce onu öldürmezlerse. Çok tehlikeli bir durum. Kendisine nasıl yardım edilebileceği konusunda bir fikrin var mı?'

Nikolic, başka bir e-postada yardım talebinin yalnızca Ponomarev'in Davos'a gönderilmesiyle sınırlı olmadığını, 'genel olarak diğer konular' için olduğunu belirtiyor ve Ponomarev'i 'çok zeki ve Rusya’daki en nüfuz sahibi insanlardan biri' olarak nitelendiriyor.

Önceki yazışmalarda Ponomarev'in bizzat Nikolic'e gönderdiği mesajda ise şu değerlendirme yer alıyor:

'Kendimizi Rusya’daki devrim sürecinin merkez üssünde bulduk. Alyona ile birlikte bu protestonun başlıca organizatörleri biziz. Bu şartlar altında Davos’a gitmek ve neler olduğunu izah etmek gerçekten önemli, ki Putin’in resmi söylemi dışındaki sesler de duyulabilsin. Bu konuda bir şey yapılabilir mi?'

Haziran ayına ait ayrı bir e-postada ise Epstein'in Nikolic'e 'Ponomarev ile arkadaşlık kurduklarını' yazdığı kaydediliyor.

Epstein'in geçmişi ve tartışmalar

Jeffrey Epstein, siyasetçiler, finansçılar ve bilim insanları arasında köprü kurduğu yönündeki ilişkileriyle biliniyordu. İnsan kaçakçılığı ve reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanan Epstein, 2019'da cezaevinde yaşamını yitirdi. Olay sırasında cezaevi kamera sisteminin çalışmaması gibi ayrıntılar, ölümüne dair çeşitli komplo teorilerini gündeme getirdi.

Yayımlanan belgeler, Epstein'in küresel ağının ve etkili isimlerle bağlantılarının karanlık yönlerine ilişkin bulguları genişletmeye devam ediyor.

ABD ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN EPSTEİN DOSYASI DAHİLİNDE YENİ YAYINLANAN MİLYONLARCA YENİ BELGE ARASINDA YER ALAN YAZIŞMALARDA, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İN YERİNİ ALABİLECEK BİR SİYASETÇİYE YARDIM EDİLMESİ KONUSUNUN KONUŞULDUĞU ORTAYA ÇIKTI.