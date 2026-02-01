Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı

Döşemealtı - Kuzey Çevreyolu, 10.39

Kaza, 10.39 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Tekirdağ’dan Antalya’ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi’nde bulunan Kuzey Çevreyolu çok katlı kavşağına geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüs yan yatıp bir süre yolda sürüklenerek bariyerleri aştı ve yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Devrilme sonrası otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu mahsur kaldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler, araç içinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kazanın yoğun sis ve kaygan zemin şartlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

