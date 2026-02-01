Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı

Antalya Döşemealtı'nda devrilen yolcu otobüsünde 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Kaza sabah 10.39'da Kuzey Çevreyolu girişinde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:55
Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı

Antalya'da Otobüs Kazası: 8 Ölü, 26 Yaralı

Döşemealtı - Kuzey Çevreyolu, 10.39

Kaza, 10.39 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Tekirdağ’dan Antalya’ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi’nde bulunan Kuzey Çevreyolu çok katlı kavşağına geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüs yan yatıp bir süre yolda sürüklenerek bariyerleri aştı ve yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Devrilme sonrası otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu mahsur kaldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekipler, araç içinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kazanın yoğun sis ve kaygan zemin şartlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 8...

ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 KİŞİ YARALANDI.

ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 8...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
2
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı
3
Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü
4
Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi
5
Bayrampaşa'da Restoranda Yangın: Tekstil Dükkanına Sıçramadan Söndürüldü
6
Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları