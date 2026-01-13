Erbaa'da Durdurulan Otomobilde 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tokat’ın Erbaa İlçesi’nde gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen bulundu. Olay, bölgedeki emniyet ekiplerinin ihbarı değerlendirmesiyle ortaya çıktı.

Olayın Detayları

Erbaa D-100 Karayolu Aladun Mahallesi uygulama noktasında, Erzurum’dan İstanbul’a giden M.Y idaresindeki 06 BMH 273 plakalı otomobil durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın arka koltuğunda oturan 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen mülteciler, otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, mülteciler emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İşlemler ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından adli ve idari işlemler başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

