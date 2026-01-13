Erbaa'da Durdurulan Otomobilde 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Erbaa D-100'de durdurulan 06 BMH 273 plakalı araçta arka koltukta 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı; sürücü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 07:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 07:52
Tokat’ın Erbaa İlçesi’nde gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen bulundu. Olay, bölgedeki emniyet ekiplerinin ihbarı değerlendirmesiyle ortaya çıktı.

Olayın Detayları

Erbaa D-100 Karayolu Aladun Mahallesi uygulama noktasında, Erzurum’dan İstanbul’a giden M.Y idaresindeki 06 BMH 273 plakalı otomobil durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın arka koltuğunda oturan 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen mülteciler, otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, mülteciler emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İşlemler ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından adli ve idari işlemler başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

