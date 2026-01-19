Erbaa’da karla kapalı yol açıldı: 90 yaşındaki hasta hastaneye sevk edildi

Erbaa'da İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolu açarak rahatsızlanan 90 yaşındaki F.T.'nin ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevkini sağladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:51
İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler hızlı müdahale gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Erdemli köyü Tanna Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki F.T. şiddetli bel ağrısı şikâyetiyle sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansın mahalleye ulaşımını sağlamak amacıyla İlçe Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol kısa sürede ulaşıma açıldı ve ambulans bölgeye ulaşabildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.T., daha sonra Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

