Erbaa’da karla kapalı yol açıldı: 90 yaşındaki hasta hastaneye sevk edildi

İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler hızlı müdahale gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Erdemli köyü Tanna Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki F.T. şiddetli bel ağrısı şikâyetiyle sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansın mahalleye ulaşımını sağlamak amacıyla İlçe Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol kısa sürede ulaşıma açıldı ve ambulans bölgeye ulaşabildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.T., daha sonra Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

