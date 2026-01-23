Erbaa’da Tırın Yatak Kısmında 2 Afgan Kaçak Göçmen Yakalandı

Tokat Emniyeti, D-100 karayolunda şüpheli tırı durdurdu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan bir tırın yatak kısmında gizlenen Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş’tan İstanbul’a seyir halinde olan ve sürücülüğünü B.G.’nin yaptığı 50 ACS 566 plakalı tıra ilişkin ihbar üzerine harekete geçti. D-100 Karayolu Yeni Mahalle girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, iki göçmenin tırın yatak bölümünde gizlendiği tespit edildi.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Tır sürücüsü B.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

