Manavgat'ta Arızalanan Audi İtilirken Motoru Yandı

Antalya Manavgat'ta arızalanan 34 AD 7170 plakalı Audi, itilerek çalıştırılmak istenirken motoru tutuştu; yangın söndürüldü, sürücü 2.11 promil alkollü çıktı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:12
Antalya'nın Manavgat ilçesinde arızalanan bir otomobilin itilerek çalıştırılmaya çalışılması sonucu araç yanmaya başladı. Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Kafeler Caddesi'nde meydana geldi.

İhbar ve müdahale

Cadde üzerinde bir aracın yandığı yönündeki ihbar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ile Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Emniyet ekipleri olası tehlikelere karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahale sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ve sürücü durumu

Araştırmada, E.O. idaresindeki 34 AD 7170 plakalı Audi marka otomobilin seyir halindeyken arızalandığı ve 4517 Sokak üzerinde çalışmadığı öğrenildi. Sürücünün, yoldan geçen motosikletlilerden yardım isteyip otomatik olan aracını iterek çalıştırmak istediği sırada aracın motor bölümünün yanmaya başladığı bildirildi. Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrollerde sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu ve araç içinde ruhsatsız tabanca bulunduğu tespit edildi.

Uygulanan cezalar

Trafik ekiplerinin incelemesinde, sürücünün 2. kez alkollü araç kullandığı ve daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesinin 6 ay alındığı belirlendi. Sürücüye toplam 51 bin 458 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

