Kocaeli Gebze'de Atık Naylon Deposunda Yangın Söndürüldü

Pelitli Mahallesi'ndeki depo alevlere teslim oldu; soğutma çalışmaları sürüyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir atık naylon deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, Pelitli Mahallesi 4464 Sokak adresinde meydana geldi.

Depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi; ayrıca çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de müdahaleye destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın ardından depoda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

