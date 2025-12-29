DOLAR
Erciş’te Belçika yapımı FN Fal uzun namlulu tüfek ele geçirildi

Erciş’te jandarma operasyonunda Tekler Mahallesi’ndeki adreste 1 adet FN Fal tüfek, 252 fişek ve 2 şarjör ele geçirilip Y.D. (47) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:31
Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Tekler Mahallesi’ndeki bir adreste arama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklama

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Tekler Mahallesi’ndeki bir adreste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Y.D. (47) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda 1 adet Belçika yapımı FN Fal marka uzun namlu piyade tüfeği, 252 adet 7.62x51 mm çapında fişek ve 2 adet piyade tüfeği şarjörü ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şüpheli Y.D. (47) hakkında adli işlemler başlatılarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

