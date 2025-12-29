Bolu'da Yoğun Kar: Gerede-Samsun Yolu Rampada Tırlar Çıkamadı

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı aksattı. Kar kalınlığı bazı ölçümlere göre 60 santimetreye yaklaştı.

Rampalarda tırlar çıkamadı, yol kapandı

Gerede-Samsun kara yolu, rampalar mevkiinde yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların rampayı çıkamaması sonucu ulaşıma kapandı. Haber metninde yer alan ifadelere göre kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye yaklaştı.

Yoğun yağış ve buzlanma sebebiyle tır ve kamyonların kayması sonucu yol çift şeritli olarak trafiğe kilitlendi. Sürücüler bölgede zor anlar yaşadı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bölgeden gelen bilgilere göre, yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan güzergahta ihbar üzerine çok sayıda polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler, yolda kalan ağır tonajlı araçları kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Yetkililer ve ekiplerin müdahaleleri devam ederken, sürücülere alternatif güzergâh veya hareket etmemeleri yönünde uyarılar yapılmaktadır.

