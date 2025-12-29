DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,55 0,11%
ALTIN
6.092,23 2,54%
BITCOIN
3.747.717,3 0,37%

Bolu'da Yoğun Kar: Gerede-Samsun Yolu Rampada Tırlar Çıkamadı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar nedeniyle Gerede-Samsun kara yolu rampalar mevkiinde ağır tonajlı araçlar yolda kalınca yol trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:33
Bolu'da Yoğun Kar: Gerede-Samsun Yolu Rampada Tırlar Çıkamadı

Bolu'da Yoğun Kar: Gerede-Samsun Yolu Rampada Tırlar Çıkamadı

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı aksattı. Kar kalınlığı bazı ölçümlere göre 60 santimetreye yaklaştı.

Rampalarda tırlar çıkamadı, yol kapandı

Gerede-Samsun kara yolu, rampalar mevkiinde yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların rampayı çıkamaması sonucu ulaşıma kapandı. Haber metninde yer alan ifadelere göre kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye yaklaştı.

Yoğun yağış ve buzlanma sebebiyle tır ve kamyonların kayması sonucu yol çift şeritli olarak trafiğe kilitlendi. Sürücüler bölgede zor anlar yaşadı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bölgeden gelen bilgilere göre, yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan güzergahta ihbar üzerine çok sayıda polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler, yolda kalan ağır tonajlı araçları kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Yetkililer ve ekiplerin müdahaleleri devam ederken, sürücülere alternatif güzergâh veya hareket etmemeleri yönünde uyarılar yapılmaktadır.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE YAKLAŞTI. GEREDE-SAMSUN KARA YOLU, RAMPALAR MEVKİİNDE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN YOLDA KALMASI SONUCU ULAŞIMA KAPANDI.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
2
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
3
İstanbul Başsavcılığı'ndan Sadettin Saran açıklaması: Özel laboratuvar raporu yok
4
Yalova operasyonunda etkisiz DEAŞ’lı Zafer Umutlu’nun İnegöl paylaşımı ortaya çıktı
5
Burdur'da Alkollü Kadın Markette Rafları ve Cam Kapıyı Kırdı — Adli Kontrolle Serbest
6
Sakarya'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 34 Kişiye Ceza, 25 Horoz Koruma Altında
7
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı