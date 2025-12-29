Samsun’da DEAŞ Operasyonu: Suriye Uyruklu Şüpheli Gözaltında

Samsun’da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Operasyon ve gözaltı detayları
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Adalet Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın seyri
Şüpheli M.A.’nın, Suriye’de ve Türkiye’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
SAMSUN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA SURİYE UYRUKLU BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.