DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Samsun’da DEAŞ Operasyonu: Suriye Uyruklu Şüpheli Gözaltında

Samsun’da jandarma, İlkadım Adalet Mahallesi’ndeki operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. (23)’yı gözaltına aldı; bugün adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:13
Samsun’da DEAŞ Operasyonu: Suriye Uyruklu Şüpheli Gözaltında

Samsun’da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Operasyon ve gözaltı detayları

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Adalet Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyri

Şüpheli M.A.’nın, Suriye’de ve Türkiye’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA SURİYE UYRUKLU...

SAMSUN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA SURİYE UYRUKLU BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA SURİYE UYRUKLU...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
2
Niğde'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Palandöken Geçidi'nde Karla Mücadele: Erzurum-Tekman Yolunda Zorlu Mesai
4
Giresun'da Gençlik Merkezi Yangını: Bina Kullanılamaz Hale Geldi
5
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı
6
Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi
7
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı