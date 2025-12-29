DOLAR
Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Şehit Turgut Külünk'ün Ailesine Acı Haber

Yalova'da DEAŞ operasyonunda şehit olan polis Turgut Külünk'ün acı haberi, yeğeni Eslem'in "Amca babam şehit oldu" sözleriyle aileye ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:23
Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Şehit: Turgut Külünk'ün Ailesine Acı Haber

Yeğeni Eslem'in arayışıyla gelen haber aileyi yasa boğdu

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyonda çıkan çatışmada, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk şehit oldu.

Şehit haberinin ulaştırıldığı aile, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyü'nde yaşayan baba Aydın Külünk'ün evinde yasa büründü. Haber verildikten sonra şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin kardeşi Engin Külünk, acı haberi hastanede bulunan yeğeni Eslem'in aileyi arayarak verdiğini anlattı. Külünk, süreci şöyle aktardı: "Şehidimizin kızı Eslem, önce halasına yani kız kardeşimi arıyor. Olayı anlatıp babasının şehit olduğunu söylüyor. Sonra kız kardeşim hemen beni aradı ve durumu anlattı. Ben de yeğenim Eslem'i aradım. 'Doğru mu?' diye sordum. Yeğenim de \"Amca babam şehit oldu, başımız sağ olsun\" dedi. Sabah 09.30'da bize bu şekilde haber gelmiş oldu."

Engin Külünk, durumu babasına anlattığını ve ardından gelişmelerin bildirildiğini belirtti. "Başımız sağ olsun." sözleriyle acıyı ifade etti.

Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

