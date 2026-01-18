Erciş'te Marangoz Atölyesi Yangını: 2 Saatte Söndürüldü
Olayın Detayları
Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Erciş Sitesi'ndeki marangoz atölyesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, bölge sakinlerini tedirgin etti.
Gece saat 23.55 sularında başlayan yangını fark eden bekçi, durumu itfaiyeye bildirdi. Henüz sebebi bilinmeyen yangın ihbarı üzerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında ekiplerin çalışmaları yoğun çaba gerektirdi.
Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldiği bildirildi.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili tahkikat başlattı.
