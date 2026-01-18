Erciş'te Marangoz Atölyesi Yangını: 2 Saatte Söndürüldü

Van'ın Erciş ilçesindeki Erciş Sitesi'nde gece çıkan marangoz atölyesi yangını, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; iş yerinde büyük maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:30
Olayın Detayları

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Erciş Sitesi'ndeki marangoz atölyesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Gece saat 23.55 sularında başlayan yangını fark eden bekçi, durumu itfaiyeye bildirdi. Henüz sebebi bilinmeyen yangın ihbarı üzerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında ekiplerin çalışmaları yoğun çaba gerektirdi.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldiği bildirildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili tahkikat başlattı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları