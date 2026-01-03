Erciş'te UMKE Snowtrack Ambulanslarıyla Kapanan Yollarda 3 Hastaya Müdahale

VAN (İHA) — Van'ın Erciş ilçesine bağlı Salmanağa Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgeden gelen ihbar üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Snowtrack ambulans ekipleri görevlendirildi.

Hastaların Durumu ve Müdahale

İhbar edilen vakalar arasında 3 yaşında yüksek ateş şikayeti olan bir çocuk ile ileri yaşta, diyaliz hastası ve hiperglisemi tanılı olmak üzere genel durumu bozuk iki vatandaş bulunuyordu. Standart kara ambulanslarının ulaşamadığı bölgeye zorlu arazi ve hava koşullarında Snowtrack ile ulaşan UMKE ekipleri, hastalara olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ekipler, müdahaleyi güvenli koşullarda tamamlayarak sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesini sağladı.

Yetkililer, sağlık hizmetlerinin her şartta ve her noktada kesintisiz olarak sunulmaya devam ettiğini vurguladı.

