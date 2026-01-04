Erdek Kapıdağ'da Elif Kumal'ın aracı ve cenazesi 8 metrede bulundu

Erdek Kapıdağ'da 8 gündür kayıp olan Elif Kumal'ın cenazesine ulaşıldı. Yukarıyapıcı Göleti'nde kıyıdan birkaç metre açıkta suya gömülmüş şekilde bulunan aracın içinden Elif Kumal'ın cansız bedeni çıkarıldı.

Olayın detayları

Jandarma dalgıç ekipleri tarafından gölebatırılmış araçtan çıkarılan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aracın ve cenazenin gölette bulunması, olayla ilgili birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

Soruşturma ve iddialar

Sevgilisi Enis G. ile tartışma yaşadığı ve ardından kaybolduğu bilinen Elif Kumal'ın neden göl kenarına gittiği ve aracının neden göle sürdüğü henüz açıklığa kavuşmadı. İlk olarak gözaltına alınan, daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan Enis G.'nin olayla ilişkisi, yürütülen soruşturma sonucunda netleşecek.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma genişletilerek sürdürülüyor. İddialar arasında, cenazenin bulunmasının ardından Enis G.'nin jandarma ekiplerine gittiği ve geceyi orada geçireceği yönünde ifadeler yer aldı; bu iddiaların doğruluğu soruşturma ile belirlenecek.

Arama kurtarma çalışmaları ve teknik bilgiler

Profesyonel dalgıçların yürüttüğü arama çalışmaları sırasında saatteki hızı 50 kilometreyi bulan lodos ile de mücadele edildi. Aracın 8 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Merhum Kumal'ın kesin ölüm sebebi, Adli Tıp raporu ile belirlenecek olup, cenazenin defnedileceği tarih henüz netleşmedi.

Elif Kumal'ın arabasının 8 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi