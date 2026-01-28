Erdek'te Apartman Yangını Söndürüldü — Can Kaybı Yok

Yangın Alaattin Mahallesinde Çıktı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Alaattin Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Erdek Grup Amirliği itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alevlerin binanın diğer katlarına sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

