Erdek'te Elif Kumal’ın Aracı Gölden Çıkartıldı
Olay ve çıkarma çalışmaları
Erdek'te Yukarıyapıcı Göletinde aracı ile birlikte cenazesi bulunan Elif Kumal vakasında, göle saplanan araç başarıyla çıkarıldı.
16 ATB 289 plakalı Toyota marka araç, balon yöntemiyle şişirilerek önce su yüzeyine ardından kıyıya alındı. Daha sonra araç, vinç yardımı ile kıyıya çekildi.
9 gündür her yerde aranan ve dün gece yeri tespit edilen aracın kıyıya alınmasının ardından üzerinde inceleme ve araştırma başlatıldı.
