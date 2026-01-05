DOLAR
Erdek'te Elif Kumal’ın Aracı Gölden Çıkartıldı

Erdek Yukarıyapıcı Göletinde göle saplanan ve içinde cenazesi bulunan Elif Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı Toyota aracı balon ve vinçle kıyıya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:51
Olay ve çıkarma çalışmaları

Erdek'te Yukarıyapıcı Göletinde aracı ile birlikte cenazesi bulunan Elif Kumal vakasında, göle saplanan araç başarıyla çıkarıldı.

16 ATB 289 plakalı Toyota marka araç, balon yöntemiyle şişirilerek önce su yüzeyine ardından kıyıya alındı. Daha sonra araç, vinç yardımı ile kıyıya çekildi.

9 gündür her yerde aranan ve dün gece yeri tespit edilen aracın kıyıya alınmasının ardından üzerinde inceleme ve araştırma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

