Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde saat 09.50'teki fırtınada çatı parçaları E-5 yanyolundaki iş yerlerine isabet etti; maddi hasar var, ölü/yaralı yok.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:37
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşanan şiddetli fırtınada, saat 09.50 sıralarında E-5 yanyol üzerindeki bir iş yerinin çatısından kopan parçalar çevredeki iş yerlerine çarparak büyük hasara neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın Detayları

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 09.50 sıralarında fırtına nedeniyle E-5 yanyol üzerindeki bir iş yerinin çatısından parçalar uçmaya başladı. Çatıdan uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinin camlarına çarparak büyük hasara neden oldu. Olaydan ölen ya da yaralanan olmazken yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görgü Tanığı

Çevrede iş yeri bulunan vatandaşlardan Saffet Gümüş, "İş yerinde oturuyorduk. Çok büyük sesler geldi. Kıyamet kopuyor dedik. Vatandaşlar kıl payı kurtuldu. Çok şükür can kaybı yok. Maddi hasar var. En yakın zamanda umarım giderilir. Tek tesellimiz can kaybımız olmaması. Resmen depremi yaşadık" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

