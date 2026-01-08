Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşanan şiddetli fırtınada, saat 09.50 sıralarında E-5 yanyol üzerindeki bir iş yerinin çatısından kopan parçalar çevredeki iş yerlerine çarparak büyük hasara neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın Detayları

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 09.50 sıralarında fırtına nedeniyle E-5 yanyol üzerindeki bir iş yerinin çatısından parçalar uçmaya başladı. Çatıdan uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinin camlarına çarparak büyük hasara neden oldu. Olaydan ölen ya da yaralanan olmazken yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görgü Tanığı

Çevrede iş yeri bulunan vatandaşlardan Saffet Gümüş, "İş yerinde oturuyorduk. Çok büyük sesler geldi. Kıyamet kopuyor dedik. Vatandaşlar kıl payı kurtuldu. Çok şükür can kaybı yok. Maddi hasar var. En yakın zamanda umarım giderilir. Tek tesellimiz can kaybımız olmaması. Resmen depremi yaşadık" dedi.

