Ereğli'de 11 Yaşındaki Çocuk Alemdar Gemisi'nde Yaralandı

Alemdar Gemisi'nde merdivenlerden düşen 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu iyi, hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:43
Uzunkum Caddesi'ndeki müze gemisinde merdiven kazası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Uzunkum Caddesi'nde sergilenen Alemdar Gemisinde gezen 11 yaşındaki çocuk, gemi içindeki merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip yuvarlandı.

Olayı fark eden gemi çalışanları, durumu derhal 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa gemide ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından çocuk, ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Hastanede müşahede altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

