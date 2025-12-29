Ereğli'de 2 No'lu Sağlık Ocağı Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Olay ve müdahale

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan 2 No'lu Sağlık Ocağının depo bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Depoda bulunan atık karton ve plastik malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Depodan yükselen dumanları fark eden çevredeki pazar esnafı ve vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etti.

Hasar ve soruşturma

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler binaya sıçramadan söndürüldü ve söndürme sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yok ancak sağlık ocağı deposunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.

