Ereğli'de Buzlanma Zincirleme Trafik Kazası: Yol Kapatıldı

Olay ve Müdahale

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, kar yağışının ardından havanın ayaz olması nedeniyle yolda oluşan buzlanma zincirleme trafik kazasına neden oldu. Olay, Sarıkorkmaz Mahallesi İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, buzlanan yolda kontrolden çıkan minibüs ve otomobillerin çarpışması sonucu zincirleme kaza gerçekleşti. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alıp, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, kazada yaralanan olmadığını bildirdi. Buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

