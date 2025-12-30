Kayseri'de 'FETÖ' Yalanıyla 450 Bin TL Dolandırıcılığını Arkadaşı Engelledi

Kayseri'de 'FETÖ' Yalanıyla 450 Bin TL Dolandırıcılığı Arkadaşının Dikkatiyle Engellendi

Olayın ayrıntıları

Kayseri'de bahçıvanlık yapan 53 yaşındaki Mehmet Kafa, cep telefonunu arayan dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtması sonucu hedef alındı. Dolandırıcılar, hesaplarının 'FETÖ' tarafından ele geçirildiğini ve örgütü çökertmek için gizli bir operasyon yürütüldüğünü öne sürdü.

Şüpheliler, Kafa'yı bankadan 450 bin TL kredi çekip parayı kendi hesaplarına yatırması konusunda ikna etmeye çalıştı. Evinden çıkarak bankaya gitmek üzere yola çıkan Kafa'yı sürekli arayan arkadaşı Ömer Dede, durumu şüpheli bularak ailesini bilgilendirdi.

Kafa'nın halk otobüsüyle çarşıya gideceğini öğrenen Dede, arkadaşına 'dolandırılıyorsun, sakın bankaya gitme' mesajı attı ve otobüste ulaşarak Kafa'yı indirtti. Bu müdahale, dolandırıcıların tuzağına düşmesini önledi.

Kurbanın ifadeleri

Mehmet Kafa yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Bugün hiç yaşamadığım bir olay başıma geldi. Beni dolandırmaya çalıştılar. Saat 14.00 sıralarında polisiz diye beni aradılar. Bütün kimlik bilgilerimi ellerine geçirmişler. Bana polis logolu bilgiler atarak beni dolandırmaya çalıştılar ve 450 bin TL kredi çekmeye çalıştırdılar. Ömer de benim dolandırılacağımı fark edip beni otobüsten indirip dolandırmaktan kurtardı.'

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'DE KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITIP 'HESAPLARIN FETÖ’NÜN ELİNE GEÇTİ’ YALANIYLA BİR KİŞİYE 450 BİN TL KREDİ ÇEKTİRMEK İSTEYEN DOLANDIRICILARIN OYUNUNU KREDİYE ÇEKMEYE GİDEN ŞAHSIN ARKADAŞI BOZDU.