Kayseri'de 'FETÖ' Yalanıyla 450 Bin TL Dolandırıcılığını Arkadaşı Engelledi

Kayseri'de 'FETÖ' iddiasıyla 450 bin TL kredi çektirtme girişimini, arkadaşı Ömer Dede otobüsten indirerek önledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:39
Olayın ayrıntıları

Kayseri'de bahçıvanlık yapan 53 yaşındaki Mehmet Kafa, cep telefonunu arayan dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtması sonucu hedef alındı. Dolandırıcılar, hesaplarının 'FETÖ' tarafından ele geçirildiğini ve örgütü çökertmek için gizli bir operasyon yürütüldüğünü öne sürdü.

Şüpheliler, Kafa'yı bankadan 450 bin TL kredi çekip parayı kendi hesaplarına yatırması konusunda ikna etmeye çalıştı. Evinden çıkarak bankaya gitmek üzere yola çıkan Kafa'yı sürekli arayan arkadaşı Ömer Dede, durumu şüpheli bularak ailesini bilgilendirdi.

Kafa'nın halk otobüsüyle çarşıya gideceğini öğrenen Dede, arkadaşına 'dolandırılıyorsun, sakın bankaya gitme' mesajı attı ve otobüste ulaşarak Kafa'yı indirtti. Bu müdahale, dolandırıcıların tuzağına düşmesini önledi.

Kurbanın ifadeleri

Mehmet Kafa yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Bugün hiç yaşamadığım bir olay başıma geldi. Beni dolandırmaya çalıştılar. Saat 14.00 sıralarında polisiz diye beni aradılar. Bütün kimlik bilgilerimi ellerine geçirmişler. Bana polis logolu bilgiler atarak beni dolandırmaya çalıştılar ve 450 bin TL kredi çekmeye çalıştırdılar. Ömer de benim dolandırılacağımı fark edip beni otobüsten indirip dolandırmaktan kurtardı.'

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

