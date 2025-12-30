Malatya'da kalp krizi geçiren sürücü hastane otoparkında 7 araca çarptı

Malatya'da hastane otoparkında kaza: Kalp krizi nedeniyle kontrolünü kaybetti

Olay, 22 Eylül Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesindeki Hasan Çalık Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önünde meydana geldi.

Hastane otoparkına giriş yapan B.B. idaresindeki 44 AGE 519 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı ve ilerledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olayda 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Durumu fark eden hastane personeli Evren Gönültaş, araca müdahale ederek el frenini çekti ve otomobili durdurarak daha büyük bir faciayı önledi.

Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra acil servise alınarak daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisinin ardından sürücünün sağlığına kavuşarak taburcu olduğu öğrenildi.

