Isparta'da kar maskeli beyzbol sopalı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

Olay ve mağdurun durumu

Isparta’da 5 Aralık Cuma günü saat 04.10 sıralarında, bir tekel işyeri önünde meydana gelen olayda, Sinan B. isimli şahıs yüzleri kar maskeli ve ellerinde beyzbol sopası bulunan üç erkek şahıs tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Sinan B., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Sinan B. ile yapılan görüşmede; kafa arka kısmında açılma, sırtında çok sayıda darp ve sopa izi olduğu, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mağdurun ifadesi

Sinan B. emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Sinan U. ile bir eğlence mekanından çıktıktan sonra köpeğini tuvalete çıkarmak amacıyla arkadaşının işlettiği iş yerine geldiklerini; bu sırada arkalarından gelen bir araçtan inen üç kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı.

Soruşturmada güvenlik kamerası kayıtları

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, saldırıya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Kosat E. Ö., Hüseyin T., Hasan E., Beyza A. ve Muhittin A. olduğu belirlendi. Kamera kayıtları, şüphelilerin olaydan önce bir kafeden çıktıktan sonra araçlarının bagajına sopa koyduklarını, kıyafetlerini değiştirdiklerini ve araç plakalarını söktüklerini anbean ortaya koydu.

Takip ve saldırı anı

Görüntülerde, şüphelilerin darp edilen Sinan B.'ye ait aracı yaklaşık 25 dakika boyunca takip ettikleri, işletme önünde park halindeki araçtan çıkarıp kar maskesi takarak tahta sopalarla saldırdıkları ve olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Gözaltılar, ele geçen deliller ve tutuklama

Yapılan operasyonla Kosat E. Ö., Hüseyin T. ve Hasan E. yakalanarak gözaltına alındı. Muhittin A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Beyza A. il dışında olduğu için yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet bıçak ile 50 adet dolu 9x19 çapında fişek ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından gözaltındaki Kosat E. Ö., Hüseyin T. ve Hasan E. bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemece haklarında tutuklama kararı verilerek üç şüpheli cezaevine gönderildi.

