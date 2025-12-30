İskenderun'da asayiş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

27 Aralık 2025 — Dumlupınar Mahallesi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon kapsamında İskenderun Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen müdahalede üç şüpheli yakalandı.

27 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen nitelikli yağma suçunun şüphelileri C.T. ile H.T. ile birlikte, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.K. adlı şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamanın ardından üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

