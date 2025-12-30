DOLAR
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İskenderun'da 27 Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda nitelikli yağma ve hırsızlıkla aranan C.T., H.T. ve İ.K. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:12
27 Aralık 2025 — Dumlupınar Mahallesi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon kapsamında İskenderun Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen müdahalede üç şüpheli yakalandı.

27 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen nitelikli yağma suçunun şüphelileri C.T. ile H.T. ile birlikte, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.K. adlı şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamanın ardından üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

