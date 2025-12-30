Burdur Gölhisar İbecik'te Kalorifer Kazanı Patladı: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da Kalorifer Kazanı Patladı: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Gölhisar İbecik köyünde sabah saatlerinde çıkan yangın
Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyü'nde sabah saatlerinde bir evde kalorifer kazanın patlaması sonucu yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, S.Y.'ye ait evde başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.
Yangın sonucunda ev kullanılmaz hale geldi.
