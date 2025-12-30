DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,55 0,03%
ALTIN
6.075,55 -1,69%
BITCOIN
3.778.476,61 -1,02%

Burdur Gölhisar İbecik'te Kalorifer Kazanı Patladı: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'un Gölhisar ilçesi İbecik köyünde S.Y.'ye ait evde kalorifer kazanın patlaması sonucu yangın çıktı; ev kullanılmaz hale geldi, itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:09
Burdur Gölhisar İbecik'te Kalorifer Kazanı Patladı: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da Kalorifer Kazanı Patladı: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Gölhisar İbecik köyünde sabah saatlerinde çıkan yangın

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyü'nde sabah saatlerinde bir evde kalorifer kazanın patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, S.Y.'ye ait evde başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.

Yangın sonucunda ev kullanılmaz hale geldi.

GÖLHİSAR İLÇESİNDE KALORİFER KAZANIN PATLAMASI SONUCU MEYDANA GELEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE...

GÖLHİSAR İLÇESİNDE KALORİFER KAZANIN PATLAMASI SONUCU MEYDANA GELEN YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
2
Sinop'ta Yanlış İhbar: 'Yüksekten Düşme' İhbarı Darp Olayı Çıktı
3
Düzce'de Şehit Polis Turgut Külünk İçin Tören
4
Çeşme'de Yılbaşı Denetimi: Huzur ve Halk Sağlığı Önceliği
5
Diyarbakır Mardin Karayolu'nda Buzlanma Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı
6
İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı
7
Gaziantep'te Toprağa Gömülü Kaçak Silahlar: 2 Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları