Ergani'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı
Kaza Detayları
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi sınırlarında gerçekleşen kazada bir otomobil takla attı ve sürücü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani kara yolu Kömürtaş köyü mevkiinde Emre G. idaresindeki 63 VL 278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
İnceleme
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
