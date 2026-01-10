Ergani'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

Diyarbakır-Ergani kara yolu Kömürtaş köyü mevkiinde takla atan otomobilde sürücü Emre G. ağır yaralandı; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:31
Kaza Detayları

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi sınırlarında gerçekleşen kazada bir otomobil takla attı ve sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Ergani kara yolu Kömürtaş köyü mevkiinde Emre G. idaresindeki 63 VL 278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

İnceleme

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'IN ERGANİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.

