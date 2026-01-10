Erzincan'da 1 kilo 276,01 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama

Erzincan'da Metamfetamin Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve arama

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda bir şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramalarda, yutma yöntemi ile taşındığı değerlendirilen maddelere rastlandı.

Arama sonucu, 156 adet kapsül içinde toplam 1 kilo 276,01 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan maddelere ilişkin işlemler T.E., V.A.K. ve T.E. isimli şahıslar üzerinde yapıldı.

Gözaltı ve yargılama

Gözaltına alınan şüphelilere Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem uygulandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

