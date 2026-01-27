Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te yol verme kavgasında M.S.A., 2 kardeşi silahla yaraladı; Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde suç aleti tabancayla teslim olup, jandarmadaki işlemlerin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:26
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te yol verme kavgasında 2 kardeş yaralandı; şüpheli tutuklandı

Nurdağı ilçesi TAG otoyolunda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Gaziantep'te Nurdağı ilçesi TAG otoyolu üzerinde meydana gelen olayda, çekici sürücüsü A.A. ile kardeşi M.A., otomobil sürücüsü M.S.A. ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, iddialara göre M.S.A., üzerinde bulundurduğu tabanca ile 2 kardeşi vurarak yaraladı. Yaralı kardeşler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.S.A., Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, üzerinde bulunan suç aleti tabancası ile güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP'TE YOL VERME KAVGASINDA KARDEŞLERİ SİLAHLA VURAN ŞAHIS TUTUKLANDI

GAZİANTEP'TE YOL VERME KAVGASINDA KARDEŞLERİ SİLAHLA VURAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza
2
Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı
3
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi
4
Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
5
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada
6
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
7
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları