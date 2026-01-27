Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te yol verme kavgasında 2 kardeş yaralandı; şüpheli tutuklandı

Nurdağı ilçesi TAG otoyolunda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Gaziantep'te Nurdağı ilçesi TAG otoyolu üzerinde meydana gelen olayda, çekici sürücüsü A.A. ile kardeşi M.A., otomobil sürücüsü M.S.A. ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, iddialara göre M.S.A., üzerinde bulundurduğu tabanca ile 2 kardeşi vurarak yaraladı. Yaralı kardeşler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.S.A., Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, üzerinde bulunan suç aleti tabancası ile güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

