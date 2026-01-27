Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza

Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı

Yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartı uygulandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Kararda yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza yükümlülüğü yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Anadolu Adliyesine sevk edilen Kabaş’ın savcılık işlemleri tamamlandı ve adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Kabaş’ın savunması

Kabaş savcılık ifadesinde, ifade özgürlüğü çerçevesinde paylaşımlarını savunarak aşağıdaki açıklamaları yaptı:

"Üzerime atılı suçlama hakkında bilgi sahibiyim. Avukatım eşliğinde karakolda vermiş olduğum ifadeyi aynen tekrar ederim. Bana sormuş olduğunuz @sedefkabas rumuzlu X isimli sosyal medya hesabı bana aittir. Hesabı sadece ben kullanırım. Bana sormuş olduğunuz paylaşımları anladım. 9 Eylül 2025 tarihinde yapmış olduğum \"Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı\" şeklinde başlayan paylaşımı ben yaptım. Burada kullanmış olduğum sivil darbe ifadesi bir suç unsuru içermez. Milyonlarca insanın kullanmış olduğu bir ifadedir. 29 Eylül 2025 tarihli \"Motoru olmayan uçak yapmışlar.... Sahte diploma ile mezun olmuşlar, meşruiyeti olmadan ülke yönetiyorlar\" şeklindeki paylaşım bana aittir. Sahte diploma ile kastettiğim sahte diploma skandalı kapsamındaki kişilerdir. Haberlerde 400’den fazla kişinin sahte diploma ile mezun olduğunu bende tüm kamu gibi öğrendim" dedi.

Kabaş ayrıca şunları söyledi:

"Somut olarak herhangi bir kişiyi kastetmedim. Zaten kullanmış olduğum ifadelerde çoğul ifadelerde bulundum. Herhangi bir kişiyi işaret etmedim. 9 Eylül 2025 tarihli \"bundan sonra seçimler göstermelik yapılacaktır, sandık olacak ama demokrasi olmayacaktır, bundan böyle tek çözüm sivil itaatsizliktir\" şeklindeki paylaşımda bana aittir. Sivil itaatsizlik bir anayasal haktır. Tıpkı grev, boykot sine-i millete dönmek, protesto, yürüyüş gibi, Burada kastettiğim Anayasal hakkın kullanılmasıdır. Anayasal hakkın kullanılmasına yönelik söylemimde suç unsuru aramak esasen suçtur. Burada herhangi bir şekilde suç işlemeye yönelik bir çağrı yoktur. Yapmış olduğum tüm paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamındadır. Hiçbir şekilde hakaret, suça teşvik ya da bir suç unsuru barındırmaz. Benim bir gazeteci olarak bunları dahi yazamamam halinde herhangi bir şekilde söz söyleme hakkım bulunmaz. Mümkün de olmaz. Suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir".

Mahkeme kararı gereği Kabaş, üzerinde bulunan soruşturmaya ilişkin adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı. Kararda yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza yükümlülüğü tekrar vurgulandı.

