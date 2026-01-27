Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı

TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi; sürücü M.S.B. gözaltında.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:37
Sakarya KOM ekipleri Erenler'de şüpheli tırı durdurdu

Sakarya’dan İstanbul yönüne giden ve içerisinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen tır, polis ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul istikametine seyir halinde olan tırı takibe aldı.

M.S.B. (27) idaresindeki tır, Erenler ilçesi TEM Otoyolu Bekirpaşa gişeleri uygulama noktasında durduruldu. Tırın dorse kısmında yapılan detaylı aramalarda toplam 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.B. (27) hakkında işlem başlatıldı.

