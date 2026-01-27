Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı

Elazığ'da hasarlı bina iş makinesiyle yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Elazığ'da ağır hasar gören yapıların yıkımları devam ediyor.
Doğukent Mahallesi'nde yıkım
Doğukent Mahallesi'nde bulunan 5 kat, 10 daireli bir bina, kontrollü şekilde iş makinesi ile yıkıldı.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da gerçekleştirilen yıkım çalışması sırasında binanın yıkım anı cep telefonuyla görüntülendi.
Elazığ genelinde ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor.
