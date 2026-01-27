Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan Elazığ Doğukent Mahallesi'ndeki 5 kat, 10 daireli bina iş makinesiyle yıkıldı; yıkım anı cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:42
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Elazığ'da ağır hasar gören yapıların yıkımları devam ediyor.

Doğukent Mahallesi'nde yıkım

Doğukent Mahallesi'nde bulunan 5 kat, 10 daireli bir bina, kontrollü şekilde iş makinesi ile yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da gerçekleştirilen yıkım çalışması sırasında binanın yıkım anı cep telefonuyla görüntülendi.

Elazığ genelinde ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

