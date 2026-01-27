Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi

Bolu'daki facia otel sahibi Halit Ergül'e ait yeni proje, ruhsata aykırı yapılar nedeniyle mühürlendi; Gazelle Resort Otel'in Turizm İşletme Belgesi iptal edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:41
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi

Halit Ergül'ün yeni proje denetimde: İnşaat mühürlendi

Bolu'da geçen yıl 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla gündeme gelen Halit Ergül'e ait diğer projelerde de usulsüzlükler ortaya çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ergül'ün Mesciler köyü mevkiindeki yeni otel projesini inceledi.

İnşaatta ruhsata aykırı yapı tespit edildi

Denetimlerde, onaylı mimari projede 4 ayrı blok görünmesine rağmen, parsel sınırları içinde projede yer almayan fazladan bir yapının inşa edildiği belirlendi. Söz konusu kaçak yapının, hayati tehlike arz eden enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi sınırları içinde olduğu tespit edilince ekipler inşaatı mühürleyerek çalışmaları durdurdu.

Gazelle Resort Otel'in belgesi iptal edildi

Denetimler, Ergül'e ait Karacasu beldesindeki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'e de sıçradı. Uzman ekipler mevcut binada ruhsata aykırı kaçak katlar tespit etti. Bunun üzerine otelin yapı kullanım izinleri geçersiz sayıldı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tesisin Turizm İşletme Belgesi'ni iptal etti.

Grand Kartal davasında verilen cezalar

Geçen yıl 21 Ocak'ta Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada mahkeme, Halit Ergül, eşi, iki kızı ve damadını kusurlu bularak rekor cezalar verdi; sanıklar hakkında 34'er kez müebbet hapis ve toplamda 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

BOLU’DA GEÇTİĞİMİZ YIL 78 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ FACİA OTELİNİN SAHİBİ HALİT ERGÜL’E AİT DİĞER...

BOLU’DA GEÇTİĞİMİZ YIL 78 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ FACİA OTELİNİN SAHİBİ HALİT ERGÜL’E AİT DİĞER PROJELERDEKİ USULSÜZLÜKLER BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR. YANGIN FACİASINDAN ÖNCE ORMANLIK ALANDA YAPIMINA BAŞLANAN ULTRA LÜKS OTEL İNŞAATI, RUHSATA AYKIRI YAPILAŞMA NEDENİYLE MÜHÜRLENDİ.

BOLU’DA GEÇTİĞİMİZ YIL 78 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ FACİA OTELİNİN SAHİBİ HALİT ERGÜL’E AİT DİĞER...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza
2
Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı
3
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi
4
Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
5
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada
6
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
7
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları