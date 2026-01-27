Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi

Halit Ergül'ün yeni proje denetimde: İnşaat mühürlendi

Bolu'da geçen yıl 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla gündeme gelen Halit Ergül'e ait diğer projelerde de usulsüzlükler ortaya çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ergül'ün Mesciler köyü mevkiindeki yeni otel projesini inceledi.

İnşaatta ruhsata aykırı yapı tespit edildi

Denetimlerde, onaylı mimari projede 4 ayrı blok görünmesine rağmen, parsel sınırları içinde projede yer almayan fazladan bir yapının inşa edildiği belirlendi. Söz konusu kaçak yapının, hayati tehlike arz eden enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi sınırları içinde olduğu tespit edilince ekipler inşaatı mühürleyerek çalışmaları durdurdu.

Gazelle Resort Otel'in belgesi iptal edildi

Denetimler, Ergül'e ait Karacasu beldesindeki 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'e de sıçradı. Uzman ekipler mevcut binada ruhsata aykırı kaçak katlar tespit etti. Bunun üzerine otelin yapı kullanım izinleri geçersiz sayıldı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tesisin Turizm İşletme Belgesi'ni iptal etti.

Grand Kartal davasında verilen cezalar

Geçen yıl 21 Ocak'ta Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada mahkeme, Halit Ergül, eşi, iki kızı ve damadını kusurlu bularak rekor cezalar verdi; sanıklar hakkında 34'er kez müebbet hapis ve toplamda 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

