Ankara'da Eski Damat Dehşeti: Kadın Öldü, Saldırgan İntihar Etti

Ankara Altındağ'da Erkan Bartan'ın saldırısında bir kadın yaşamını yitirdi, saldırgan intihar etti; ağır yaralı eski eşi hastanede, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:26
Altındağ'da gece yarısı silahlı saldırı

Olay, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. İddialara göre Erkan Bartan (53), boşandığı eşi S. Koçak (53) ile annesi Ülker Koçak (73)'ın yaşadığı apartmana gizlice girdi. Bekleyip kapıyı açan eski eşi ve kayınvalidesine tabanca ile ateş eden Bartan, daha sonra intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vefat ettiği belirlenen saldırgan Erkan Bartan ile hayatını kaybeden Ülker Koçak'ın cenazeleri çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ağır yaralanan S. Koçak ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi; hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin geçmişi ve soruşturma

Olayın ardından edinilen bilgilere göre saldırgan Erkan Bartan, yaklaşık 5 sene önce uyuşturucu ticaretinden dolayı hapis cezasına çarptırılmış ve kısa süre önce tahliye edilmişti. Çiftin geçen yıl boşandığı ve bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Komşuların ifadeleri

Tenzile Ünal, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Komşum, eski damadının sürekli evlerinin önüne geldiğini ve kendilerini rahatsız ettiğini söylüyordu. Bir türlü kızlarını kurtaramadıklarından bahsediyorlardı. Vurulan kadın eşiyle boşanmıştı ama eşi onu rahatsız ediyordu. Hapisten çıkmıştı. Komşumuzla çok samimiydik. Durumdan şikayetçiydi. Saldırganla bir kez apartman toplantısında karşılaşmıştık. Sinirlenip terk etmişti toplantıyı."

Başka bir komşu ise, "Boşanan çiftin araları açıkmış, husumet varmış. Komşularım anlatırdı. Saldırgan barışmak istiyormuş. Komşularımız çok iyi insanlardı. Yıllardır beraber otururduk. Bazen taraflar arasında küçük olaylar yaşanırdı. Saldırganı tanımazdım. Arada sırada ziyarete gelirdi. Olayı duyunca adeta çılgına döndük" ifadelerini kullandı.

