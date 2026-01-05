Erzincan'da 555 öğrenciye güvenlik ve trafik eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında toplam 555 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitim verilen okullar

Bilgilendirme; General Cihat Akyol İlkokulu, Demirkent İlkokulu, Fevzi Efendi İlkokulu ile Bahçelievler, Kardelen, Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal, Kavakyolu ve Elma Şekerleri anaokullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği

Öğrencilere 112 acil çağrı hattının doğru kullanımı anlatıldı; ayrıca genel güvenlik tedbirleri, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi vurgulandı. Eğitimde ayrıca polislik mesleğinin tanıtımı yapılarak öğrencilerin mesleğe dair farkındalığı artırıldı.

Amaç ve uygulama

Güvenlik bilincinin erken yaşta kazandırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere eğitimin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Uygulamanın, öğrencilerin günlük yaşamlarında güvenli davranışları benimsemelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

