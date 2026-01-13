Erzincan'da polis aracı şarampole uçtu: 2 polis yaralandı

Kaza Detayları

Erzincan-Sivas karayolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, kardan dolayı kontrolden çıkan polis aracı Sarıgöl Mahallesi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan iki polis yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralıların Tedavisi

İlk müdahalenin ardından yaralı polisler, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve detayları, yürütülecek soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ POLİS MEMURU YARALANDI.