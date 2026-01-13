Erzincan'da Polis Aracı Şarampole Uçtu: 2 Polis Yaralandı

Erzincan-Sivas karayolunda kardan kayan polis aracı Sarıgöl Mahallesi mevkiinde şarampole yuvarlandı; iki polis hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:26
Kaza Detayları

Erzincan-Sivas karayolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, kardan dolayı kontrolden çıkan polis aracı Sarıgöl Mahallesi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan iki polis yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralıların Tedavisi

İlk müdahalenin ardından yaralı polisler, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve detayları, yürütülecek soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları