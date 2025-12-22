Erzincan Üzümlü'de Seyir Halindeki TIR Alev Aldı

Mertekli Köprüsü mevkiinde gece saatlerinde

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, Erzincan - Erzurum kara yolu Mertekli Köprüsü mevkiinde seyir halindeki bir TIR’dan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

