Erzincan Üzümlü'de Seyir Halindeki TIR Alev Aldı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Mertekli Köprüsü mevkiinde seyir halindeki TIR’da yangın çıktı; itfaiye müdahale etti, can kaybı yok, TIR kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 02:57
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 03:26
Mertekli Köprüsü mevkiinde gece saatlerinde

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, Erzincan - Erzurum kara yolu Mertekli Köprüsü mevkiinde seyir halindeki bir TIR’dan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

