Erzincangücüspor - Ulubey Belediye: Maç Sonu Kavga ve Polis Müdahalesi

Maç Bilgileri

Erzincan’da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 14. hafta mücadelesinde, Erzincangücüspor sahasında konuk ettiği Ulubey Belediye Spora 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynandı.

Olayın Seyri

Maçın son dakikalarında oyun sertleşti ve karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Tribünlere yansımayan ancak saha içinde yoğunlaşan olaylarda yumruk ve tekmeler kullanıldığı gözlendi.

Güvenlik Müdahalesi

Saha içindeki kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Olayın büyümesini önleyen ekiplerin müdahalesi sonrası duruma hâkim olundu ve müsabakayla ilgili soruşturma başlatılabileceği bildirildi.

Bu sonuçla Erzincangücüspor haftayı puansız kapattı.

MAÇ SONU YUMRUKLA KONUŞTU