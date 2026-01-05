DOLAR
Erzincangücüspor - Ulubey Belediye: Maç Sonu Kavga ve Polis Müdahalesi

Erzincan'da BAL 3. Grup 14. haftasında Erzincangücüspor, sahasında Ulubey Belediye Spora 2-1 mağlup oldu; maç sonu çıkan kavga polisin müdahalesiyle sonlandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 08:43
Maç Bilgileri

Erzincan’da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 14. hafta mücadelesinde, Erzincangücüspor sahasında konuk ettiği Ulubey Belediye Spora 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynandı.

Olayın Seyri

Maçın son dakikalarında oyun sertleşti ve karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Tribünlere yansımayan ancak saha içinde yoğunlaşan olaylarda yumruk ve tekmeler kullanıldığı gözlendi.

Güvenlik Müdahalesi

Saha içindeki kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Olayın büyümesini önleyen ekiplerin müdahalesi sonrası duruma hâkim olundu ve müsabakayla ilgili soruşturma başlatılabileceği bildirildi.

Bu sonuçla Erzincangücüspor haftayı puansız kapattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

