Batman'da Elektrik Panosu Yangını — Kültür Mahallesi'nde Söndürüldü

Batman'da Elektrik Panosu Yangını
Kültür Mahallesi'nde aşırı yük nedeniyle panoda yangın çıktı
Batman'ın Kültür Mahallesinde soğuk hava koşulları nedeniyle artan elektrikli soba kullanımı, panoda aşırı yüke yol açtı ve kısa sürede duman ile alevler yükselmeye başladı.
Olayı gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan Batman Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, güvenlik amacıyla dağıtım şirketi bölgedeki elektrik bağlantısını geçici olarak kesti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın ardından hasar gören panonun onarılması için çalışma başlatıldı.
Enerji şirketi yetkilileri, yerel şebekelerin yüksek ısınmaya dayanıklı olmadığına dikkat çekerek, vatandaşlara doğal gaz, odun veya kömür gibi geleneksel ısınma yöntemlerini tercih etme tavsiyesinde bulundu.
