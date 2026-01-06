Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama

Hatay'ın Erzin ilçesinde durdurulan araçta 3.3 g Sentetik Kannabinoid, 11.8 g metamfetamin ve 1 payp ele geçirildi; sürücü D.Ç. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:09
Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama

Erzin'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını il genelinde aralıksız sürdürüyor. Erzin ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilenler

Yapılan aramada 3.3 gram Sentetik Kannabinoid, 11.8 gram metamfetamin ile 1 adet payp bulundu.

Gözaltı ve tutuklama

Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü D.Ç. adlı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERZİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

ERZİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

ERZİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Merkezli Operasyon: 19 İlde Çocuk Müstehcenliğinden 40 Gözaltı
2
Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama
3
Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi — İ.Ş. Tutuklandı
4
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
5
Batman'da Elektrik Panosu Yangını — Kültür Mahallesi'nde Söndürüldü
6
Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga
7
Kayseri'de 11 Yıllık Firari A.S. Yakalandı — 17 Yıl 9 Ay 22 Gün Hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları