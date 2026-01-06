Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama

Erzin'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını il genelinde aralıksız sürdürüyor. Erzin ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilenler

Yapılan aramada 3.3 gram Sentetik Kannabinoid, 11.8 gram metamfetamin ile 1 adet payp bulundu.

Gözaltı ve tutuklama

Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü D.Ç. adlı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

